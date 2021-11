Covid: Sileri, attenzione sulla variante sudafricana

(ANSA) - ANCONA, 26 NOV - "Al momento non ci sono dati sufficienti che ci indichino innanzitutto la trasmissibilità e in secondo luogo se la variante eluda o meno i vaccini attualmente disponibili. E' chiaro che allora sarebbe un problema: al momento è presto e non è presente in Italia, ma va attenzionata". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, durante il congresso oncologico Marcangolo a Senigallia. Sul fronte dei vaccini, Sileri ha esortato al "dialogo con tutti, anche con chi ha perso fiducia nel sistema sanitario nazionale e con i no vax", anche se ha ammesso che "dove c'è l'antiscienza, tutto diventa più difficile". "Quel 15% che non si è vaccinato però non è tutto di no vax", ha ribadito. E sul super Green pass, ha sottolineato che "nessuno vuole creare muri tra fasce della popolazione ma qui si tratta di uscire, con la vaccinazione, dalla pandemia ed essere in sicurezza. Se l'Italia, nonostante l'avanzare della pandemia, è ancora in condizioni migliori rispetto ad altri paesi europei - ha aggiunto - questo è dovuto al coraggio delle scelte che abbiamo fatto su vaccini e Green pass". (ANSA).