Violenza donne: Sindaco Pesaro, è una "battaglia culturale"

"La lotta alla violenza sulle donne è una battaglia culturale, un problema radicato in una società ancora troppo maschilista". Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci interviene durante il Consiglio Comunale monotematico, organizzato in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. "Un appuntamento annuale di grande importanza - ricorda -, una delle tante iniziative organizzata dall'Amministrazione che coinvolge associazioni, scuole e cittadini".

"I numeri sono agghiaccianti, - ricorda il sindaco - non c'è giorno nel quale non leggiamo sui giornali notizie di violenza che riguardano le donne: un problema fortemente radicato nella società attuale. Spesso sottovalutiamo il linguaggio usato, parole che banalizziamo ma che possono trasformarsi in violenza, o sminuiamo comportamenti che stanno alla base di rapporti malati e si trasformano in gabbie".

Ricci ha ricordato una delle donne simbolo della lotta alla violenza, "Graziella Bertuccioli, che ci ha lasciato qualche mese fa. Grazie a lei è nato uno dei primissimi centri anti-violenza d'Italia, che negli anni ha accolto, ascoltato e aiutato tante donne. Un servizio che mi ha reso e mi rende orgoglioso e che oggi si è arricchito di una grande rete di volontari, fondamentali per aiutare tante donne ad uscire dall'incubo e combattere questa battaglia".

La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, "ha il pregio di 'obbligare' tutti a ragionare su ciò che sta accadendo, mantenendo i riflettori accesi su un problema reale, che spesso viene affossato o rimane in ombra". (ANSA).