Vaccini: Marche,12mila prenotazioni primo giorno over 40

(ANSA) - ANCONA, 22 NOV - Sono oltre 12mila le prenotazioni arrivate oggi, primo giorno di apertura, per la terza dose per le persone over 40, nella fascia di età fino a 59 anni, nelle Marche. Il dato è reso noto dall'assessorato alla Sanità della Regione. In vista delle somministrazioni della dose 'booster' si stanno ampliando gli slot negli centri vaccinali. Hub dove per altro si sta assistendo, almeno in alcune località, ad una maggiore affluenza, anche per le prime dosi. (ANSA).