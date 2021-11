Criminalità: Questore Ancona, crisi attira soldi criminalità

(ANSA) - ANCONA, 22 NOV - "Anche se allo stato l'economia delle Marche non sembra essere stata ancora attenzionata dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso, seppure fortemente debilitata e fagocitata, non dimentichiamo che in alcune regioni del Nord Italia come l'Emilia Romagna, il Piemonte e la Lombardia, dove queste fenomeni sembravano lontani, si sono ritrovati individui con le valigette piene di soldi...". A lanciare il monito il Questore di Ancona Cesare Capocasa. Soldi che in quelle regioni del Nord, ha aggiunto, "imprenditori locali hanno visto come una opportunità per dare ossigeno a determinati settori che non riuscivano a sopravvivere tramite i circuiti di credito legali".

"In un momento in cui l'economia legale sta subendo e continuerà a subire uno choc significativo, - sottolinea Capocasa - si sono delineati due scenari, da un lato il tessuto economico ed imprenditoriale accusa forti negatività, molte aziende in crisi costituiscono un forte interesse per le organizzazioni criminali che dispongono di rilevanti quantitativi di denaro, dall'altra parte il tentativo delle mafie di intercettare i flussi di denaro del Pnrr".

"L'azione di contrasto - secondo il Questore di Ancona - deve avvenire attraverso l'analisi del fenomeno, che presuppone una corretta, coordinata e costante globalità di scambio di informazioni e una strategia di cooperazione e condivisione per fronteggiare le possibili infiltrazioni nel tessuto economico-finanziario post emergenziale anche attraverso software che consentano un'analisi predittiva di scenario in grado di anticipare i rischi legati alla minaccia. Ormai la dimensione del fenomeno è internazionale e la risposta deve essere globale". (ANSA).