Covid: ballo senza mascherina, locale Fabriano chiuso 5 gg

Ballavano senza mascherina e creando assembramenti violando la normativa in vigore per contenere la pandemia da Coronavirus. Chiuso un locale per cinque giorni a Fabriano (Ancona). E' stato accertato dalle forze dell'ordine grazie all'attività di controlli del territorio per prevenire e reprimere reati in genere e per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19, attuati sabato scorso dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, coordinati dal Commissario Moira Pallucchi, su impulso del Questore di Ancona Cesare Capocasa che ha disposto servizi mirati. Coinvolto anche personale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e Polizia municipale.

Durante il servizio sono state controllate 60 persone e compiute accurate verifiche negli esercizi pubblici del centro storico e della periferia, per i quali, nella maggior parte si è riscontrato un corretto comportamento degli esercenti. Nel caso di un locale, invece, è stato verificato che gli avventori, nell'ambito di regolare diffusione di musica per intrattenimento, stavano ballando assembrati e senza mascherina.

Dunque sono state violate le norme anti-covid. E' il secondo caso di un locale chiuso per 5 giorni in questo mese di novembre per mancato rispetto delle regole per contenere i contagi.

(ANSA).