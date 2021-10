Terremoto: aprono nuovi cantieri a Camerino

(ANSA) - CAMERINO, 27 OTT - Nuovi cantieri post sisma a Camerino: viale Giacomo Leopardi è chiuso per la demolizione di un palazzo. Nei giorni scorsi è stata montata la gru e con l'intervento di un braccio meccanico si sta provvedendo a demolire uno degli edifici del viale, i cui garage finiscono all'ex campo boario. A darne notizia la pagina Facebook del Comune, in cui si legge: "È solo uno degli interventi in programma, perché è stata parzialmente chiusa anche la strada all'altezza di 'Largo et poi si more' per l'apertura del cantiere dell'ex scuola della musica per la quale si sta provvedendo all'intervento di puntellamento e messa in sicurezza". "Questo passaggio consentirà di iniziare i lavori ai cantieri di ricostruzione privata in via Morrotto", scrive ancora il Comune. Che aggiunge: "È stato, inoltre, firmato dalla Giunta, il via libera per la demolizione dell'ex scuola Ugo Betti, in via Pieragostini, nel centro storico. L'intervento rientra tra quelli previsti nell'ordinanza speciale Camerino, firmata dal commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, per cui sono stati stanziati 800mila euro". La nuova scuola Ugo Betti sarà ricostruita in via Ottaviani, nel quartiere di Madonna delle Carceri. Qualche settimana fa è stata consegnata l'area alla ditta e sono al lavoro le ruspe per la realizzazione dell'Istituto. (ANSA).