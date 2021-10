Incidenti stradali: schianto in SS76, feriti

(ANSA) - ANCONA, 20 OTT - Tre automezzi (un'automobile, un furgone e un camion) sono rimasti coinvolti in un incidente che ha portato alla chiusura della SS76 all'altezza di Castelplanio (Ancona): quattro le perone ferite di cui tre in modo piuttosto grave. I quattro viaggiavano su una Kia Sportage. Per estrarli dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto la polizia stradale di Fabriano, la Croce Gialla di Morro d'Alba e la Croce Verde di Cupramontana. Si è levata in volo anche l'eliambulanza. Tre feriti in codice rosso sono stati trasferiti all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Illesi invece gli occupanti degli altri mezzi. Sul posto si sono formate lunghe code: il traffico è stato deviato su una strada provinciale con uscita a Castelplanio. (ANSA).