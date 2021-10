Terremoto: 90 mln euro per adeguamento 41 edifici Demanio

Arrivano oltre 90 milioni di euro per l'adeguamento o il miglioramento sismico di 41 tra caserme e altri edifici del Demanio danneggiati dal terremoto del 2016-2017 del Centro Italia. Lo prevede una nuova ordinanza speciale del commissario straordinario, Giovanni Legnini. Gli edifici oggetto degli interventi - che comprendono 24 lavori previsti nell'elenco delle opere pubbliche oltre a 17 nuove opere finanziate con 42,3 milioni di euro aggiuntivi -, si trovano tra Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, nei comuni di Camerino, Arquata del Tronto, Montegallo, Fiastra, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Visso, Castelsantangelo Sul Nera, Ussita, Ascoli Piceno, San Severino Marche, Montemonaco, Castignano, Tolentino, Accumoli, Amatrice, Cittaducale, Serravalle del Chienti, Rieti, Fiuminata, Norcia, Sant'Anatolia di Narco, Spoleto, Cerreto di Spoleto, Montereale, Sulmona, Teramo e Castelli.

I lavori saranno coordinati dal sub commissario Gianluca Loffredo per quanto riguarda il territorio delle Marche e dal sub commissario Fulvio Soccodato per Abruzzo, Lazio e Umbria.

(ANSA).