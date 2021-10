Bottiglia incendiaria: Pd Marche, a Jesi atto gravissimo

(ANSA) - ANCONA, 14 OTT - "Gravissimo ciò che è accaduto a Jesi stamattina. Se quella bomba molotov davanti alla sede della Cgil di Jesi fosse esplosa sarebbe stata una tragedia.

Fortunatamente la fiammata è stata spenta prima che potesse accadere qualcosa di drammatico, ma questo non minimizza il grave gesto intimidatorio che contribuisce ad alimentare un clima di grande preoccupazione". E' il commento, via facebook, del Pd Marche. "La segreteria regionale del Pd si unisce alla diffusa solidarietà che in queste ore si sta stringendo unanime alla Cgil e alle forze sindacali. Auspichiamo una condanna unanime di tutte le Istituzioni e le forze politiche", si legge nel post. Dura la condanna anche del Pd Jesi che , con il segretario cittadino Stefano Bornigia, commenta: "Questi sono segnali che non vanno sottovalutati. Non possono esserci tentennamenti di sorta rispetto alla condanna di un qualcosa che rischia ormai di travalicare l'occasionalità della singola condotta delittuosa. Qualcuno cerca di avvelenare i pozzi del vivere civile e non gli può essere assolutamente concesso".

