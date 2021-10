Covid: Marche, 71 nuovi positivi e 2 deceduti in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 13 OTT - Prosegue il trend in lieve calo dell'incidenza dei casi di positività al coronavirus nelle Marche: nell'ultima giornata si è attestata a 28,20 (era 28,30) con 71 positivi rilevati mentre i ricoverati per Covid-19 sono scesi a 55. Due i decessi in 24ore (un 61enne di Fermo e una 98enne di Amandola sempre nel Fermano, con patologie pregresse) che hanno portato il totale a 3.085. Lo evidenziano i dati del Servizio Sanità della Regione.

E' ancora Pesaro Urbino la provincia con più nuovi positivi (24), seguita da Ancona (17), Macerata (15) e Fermo (7) e nessun caso ad Ascoli Piceno; otto contagiati provenienti da fuori regione. Tra gli ultimi contagiati 14 con sintomi, 15 casi di contatto stretto di positivi, 22 contatti domestici, 5 in ambiente di scuola o formazione e due in ambiente di lavoro.

Sono 2.950 i tamponi eseguiti (1.365 nel percorso diagnostico, tra i quali il 5,2% di positivi; 1.587 nel percorso guariti), oltre a 626 test antigenici (9 positivi).

Tra i ricoverati 12 sono in Terapia intensiva (invariato), 16 in Semintensiva (-1) e 27 in reparti non intensivi (invariato); quattro persone dimesse. Gli ospiti di strutture territoriali sono 38 e uno solo in osservazione al pronto soccorso. In calo il totale di positivi (2.181; -89) e invece in sensibile aumento le quarantene per contatto con contagiati (3.014; +309). I guariti/dimessi salgono a 109.408 (+158). (ANSA).