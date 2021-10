Green pass: solidarietà Confidustria Ancona a Cgil

(ANSA) - ANCONA, 10 OTT - Solidarietà di Confindustria Ancona Ancona alla Cgil, le sui sede nelle Marche sono aperte e presidiate dopo l'assalto di ieri a Roma durante la manifestazione no Green pass. "La mia solidarietà alla Cgil, a Daniela Barbaresi e a tutti i lavoratori iscritti al sindacato.

L'imbecillità non ha limiti. Forza: ne usciremo tutti insieme! #pattoperlitalia" ha scritto il presidente degli industriali anconetani Pierluigi Bocchini su Facebook, ricevendo i ringraziamenti della segretaria regionale del sindacato Daniela Barbaresi. Poche ore prima Bocchini aveva postato una foto della manifestazione, commentando "Corteo No-Vax a Roma. Sfilano in 10 mila. Assalti alla polizia.

Ne stiamo uscendo grazie a Dio. Nonostante loro". (ANSA).