Green pass: Sigim e Odg, preoccupati per tenuta democratica

(ANSA) - ANCONA, 10 OTT - Il Si.Gi.M., Sindacato Giornalisti Marchigiani e l'OdG Marche, Ordine dei Giornalisti delle Marche, esprimono "solidarietà alla Cgil, nazionale e della nostra regione, colpita da un attacco che non ha precedenti. Quello che è successo a Roma, con l'aggressione alla Polizia, a Palazzo Chigi, e a una sede sindacale - si legge in una nota firmata dal segretario del Sigim Pier Giorgio Severini e dal presidente dell'Odine Franco Elisei -, è motivo di grande preoccupazione per la tenuta democratica nel nostro Paese. Sono episodi che si aggiungono alle continue aggressioni, non solo verbali, a giornalisti e redazioni. Sono segnali forse sottovalutati nel recente passato, che oggi chiedono una risposta ferma e anche un'acquisizione di consapevolezza da parte dell'opinione pubblica. I giornalisti marchigiani sono vicini ai lavoratori colpiti da queste violenze che cercano di destabilizzare tutta la società e continueranno a svolgere accuratamente il loro compito che è la ricerca, costante, della verità" concludono Severini e Elisei. (ANSA).