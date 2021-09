Barca urta scoglio mentre assiste Regata, scortata in porto

(ANSA) - ANCONA, 26 SET - Un'imbarcazione da diporto di circa 12 metri (40 piedi), con tre persone a bordo, durante la navigazione nel tratto di mare interessato dalla manifestazione velica "Regata del Conero 2021", ha urtato lo Scoglio del Trave in località Mezzavalle di Ancona e ha iniziato a imbarcare acqua. E' accaduto stamattina. Dopo la richiesta di soccorso giunta alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Ancona tramite numero unico di emergenza 112 la richiesta di soccorso, sono intervenuti subito i militari della Guardia Costiera con due unità navali - MV SAR CP 310 e GC A83 - erano nelle immediate vicinanze per vigilanza e tutela della sicurezza durante la manifestazione velica.

Arrivate sul posto, con il coordinamento della Sala Operativa, i mezzi della Guardia costiera hanno intercettato l'imbarcazione e hanno prestato i primi soccorsi. L'unità da diporto, appurato che era in grado di proseguire a lento moto, è stata scortata in sicurezza nel porto turistico di Marina Dorica (Ancona). L'equipaggio formato da tre persone non ha riportato alcun trauma ma solo un grosso spavento. La Capitaneria di Porto ribadisce la raccomandazione a tutti i naviganti di prestare la massima attenzione nella navigazione sui bassi fondali. (ANSA).