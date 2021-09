Vela: Regata del Conero, vince scafo triestino "Anywave"

Lo scafo triestino "Anywave" di Alberto Leghissa è il vincitore della 22/a Regata del Conero ad Ancona. Partito oggi alle 12, con un'ora di ritardo sulla tabella di marcia per mancanza di vento, lo scafo giuliano ha impiegato un'ora e dieci minuti circa per girare i quattro vertici del percorso.

La classica costiera del Medio Adriatico ha registrato ben 163 scafi al via. Secondo e terzo posto rispettivamente per la anconetana "Kiwi" di Mario Pesaresi e la pugliese "Idrusa" di Paolo Montefusco, penalizzata dalla sostituzione del genoa, rotto nel primo lato.

“E’ stata una regata molto divertente, abbiamo letteralmente volato – spiega Leghissa – Voglio complimentarmi con gli organizzatori e ringraziarli per l’invito, mi hanno dato la possibilità di scoprire una manifestazione che si svolge in una palestra velica stupenda, come la Riviera del Conero, e che nasce con una vocazione simile a quella della nostra Barcolana”.(ANSA).