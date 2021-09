Covid: nelle Marche 62 positivi, incidenza cala a 38,56

(ANSA) - ANCONA, 25 SET - Sono 62 i positivi rilevati nelle Marche nell'ultima giornata, pari al 3% dei 2.094 tamponi del percorso diagnostico screening (di cui 1.180 test antigenici, con 8 positivi da sottoporre a tampone molecolare). Continua a scendere il tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti, che arriva a 38,56, ma i dati del Sevizio Salute registrano due decessi che fanno salire il totale a 3.072: sono morti un 73enne di Colmurano e un 75enne di Recanati, entrambi co patologie pregresse. Sono 79 i ricoverati negli ospedali marchigiani (-2), di cui 21 in terapia intensiva (+1), 20 in semi intensiva (-3) e 38 in aree non intensive (invariato). Nelle ultime 24 ore il maggior numero di nuovi casi, 20, nella provincia di Macerata, seguita da Fermo (16), Ancona (15), Pesaro Urbino (3), Ascoli Piceno (2) e 6 casi di fuori regione. I 62 positivi comprendono 13 soggetti sintomatici, 21 contatti stretti di casi postivi, 17 contatti domestici, 2 in ambito scolastico/formativo, 1 in setting lavorativo, 2 casi extra regione, mentre per 6 sono in corso approfondimenti epidemiologici. Sul fronte ospedaliero ci sono stati 6 dimessi, mentre sono 3 le persone in osservazione nei pronto soccorso. Sono 46 gli ospiti di strutture territoriali. Infine ci sono 2.648 positivi alla data di oggi, di cui 2.569 in isolamento domiciliare, e 4.007 persone in quarantena. (ANSA).