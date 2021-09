Università: sindaco e assessore Pesaro al 'Welcome Day'

(ANSA) - PESARO, 23 SET - "Giovani formati e competenti sono una risorsa per tutto il territorio". Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che questa mattina è intervenuto al "Welcome day" del corso di Sistemi Industriali dell'Informazione della Facoltà di Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche nelle aule di Palazzo Gradari, insieme all'assessore con delega all'Università Francesca Frenquellucci. "Studierete in spazi belli - ha detto Ricci agli studenti - nel cuore della città.

Siamo in una fase interessante, c'è grande fermento, voglia di ripresa e lavoro. Le nostre aziende hanno bisogno di persone competenti e formate e questo è un corso di studi che potrà dare tante opportunità di lavoro. Ringraziamo l'Università Politecnica delle Marche per questa preziosa collaborazione".

"Dovete essere veloci - ha spiegato l'assessore Frenquellucci ai giovani - , perché tante aziende vi stanno aspettando. In questi mesi è emersa l'esigenza di avere ragazzi preparati e questo corso va in questa direzione: prepara i giovani in base a quelle che sono le reali esigenze del mondo del lavoro. In bocca al lupo a tutti". (ANSA).