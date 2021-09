Una donna presidente degli Educatori Cinofili Professionali

(ANSA) - ANCONA, 23 SET - L'anconetana Nadia Sampaolesi è il nuovo presidente dell'Apnec, l'Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili. Con lei è stato eletto anche il nuovo direttivo che sarà in carica per i prossimi tre anni.

Sampaolesi, 38 anni, è la prima donna a presiedere l'Apnec.

Avvicinatasi al settore cinofilo sin da bambina e da 18 anni in ambito professionale, la neopresidente è Educatore e Rieducatore esperto del comportamento animale, Comportamentalista cinofilo (ex art.14 legge 21 dicembre 1978, n. 845), docente in scuole di formazione cinofile e cinotecnice, Addestratore Enci sezione 1 (per cani di utilità, compagnia, agility e sport) e 3 (per cani da caccia), Coaudiatore del cane e Responsabile di attività AAA riconosciuto dal CRN. "L'attenzione al mondo cinofilo sta crescendo esponenzialmente negli ultimi anni e sono davvero entusiasta di aver raggiunto questo ruolo proprio adesso - ha detto Sampaolesi -. L'Apnec si è sempre prefissata di portare l'eccellenza tra gli educatori cinofili e credo che ora più che mai si possa andare in questa direzione. Le adesioni di partecipazione ai corsi professionali sono incrementate tantissimo negli ultimi due anni, nonostante la pandemia, così come le richieste crescenti di informazioni da parte dei clienti". Il nuovo direttivo è composto, oltre che da Nadia Sampaolesi (presidente), da Daniela Borgo (vice presidente), Irene Tassarotti (segretaria), Barbara Ristori (tesoriere).

Consiglieri: Giulia de Maria, Laura Rapagnetta, Paola Soccini, Maurizio Sparesotto, Simone Cacciapuoti, Francesco Gambassi, Lorenzo Serrani. L'Apnec, costituitasi il 20 giugno 2002, è presente in tutte le regioni italiane con l'obiettivo di portare all'eccellenza la professione di Educatore Cinofilo. Sono ammessi a soci esclusivamente coloro che hanno sostenuto l'Esame di Abilitazione presso un'apposita commissione d'esame alla conclusione di almeno un corso professionale per educatori o operatori cinofili. I soci Apnec sono quindi esperti in diversi settori: zoologia, etologia, psicologia, antropologia e genetica. (ANSA).