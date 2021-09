Settimana Africana Marche ricorda ambasciatore Attanasio

Zakia Seddiki, moglie di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano in Congo ucciso il 22 febbraio scorso in un tentativo di rapimento, riceverà il premio "Ho l'Africa nel cuore" alla memoria del diplomatico italiano nel corso della 24/a edizione della Settimana Africana Regionale che si svolgerà a Fano (Pesaro Urbino) dal 26 al 2 ottobre prossimo. Organizzata dall'associazione L'Africa Chiama, che assiste ogni giorno circa 21mila bambini in grave difficoltà in Kenya, Tanzania e Zambia, la Settimana Africana regionale si sviluppa quest'anno su città: Ancona, Pesaro e naturalmente Fano, dove sabato 2 ottobre al Bastione Sangallo (ore 18:30) si terrà la la cerimonia per la consegna del premio "Ho l'Africa nel cuore" che ogni anno viene attribuito alle persone che si sono contraddistinte per una attenzione particolare verso il continente africano, come ha fatto l'ambasciatore Attanasio.

Modera Vincenzo Varagona, giornalista Rai. (ANSA).