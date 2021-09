Giornate Patrimonio: a Urbino esposto dipinto di Trevisani

(ANSA) - URBINO, 22 SET - Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 tornano le Gep - Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa. Al Palazzo Ducale di Urbino, nella parete della 'Sala della Jole', che ha ospitato dalla fine degli anni '70 dello scorso secolo la terracotta invetriata di Luca della Robbia, ora in restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, è presentata la Morte di San Giuseppe di Francesco Trevisani (Capodistria, 1656-Roma, 1746), per lungo tempo conservata nei depositi della Galleria Nazionale delle Marche.

La tela, esposta accanto ai rilievi del XV secolo, è un'anticipazione dei capolavori oggetto del nuovo allestimento di prossima apertura al secondo piano del Palazzo Ducale di Urbino. Nel corso della mattinata di sabato e domenica, i collaboratori dei Servizi Educativi della Galleria Nazionale delle Marche saranno a disposizione del pubblico per dare informazioni sull'opera. Sabato 25 settembre 2021, dalle ore 18:15 alle ore 21:15, l'ingresso alla galleria sarà consentito al prezzo simbolico di 1 euro. Intanto la Galleria Nazionale delle Marche ricorre all''Art Bonus per contribuire alle spese del restauro della Lunetta di S. Domenico, pregevole opera in terracotta invetriata realizzata da Luca della Robbia alla metà del XV secolo, già iniziato presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. L'importo a carico del museo è di circa 20mila euro: grazie all'Art Bonus, ogni cittadino o azienda potrà dare un contributo al progetto, fruendo di benefici fiscali sotto forma di credito d'imposta. (ANSA).