Regioni: morto Astolfi, minuto silenzio Consiglio Marche

In apertura di seduta del Consiglio regionale delle Marche, il presidente dell'Assemblea, Dino Latini, ha invitato l'Aula a dedicare un minuto di silenzio in ricordo dell'ex consigliere regionale Alberto Astolfi, 91 anni, morto il 17 settembre scorso. Ex consigliere regionale, ex segretario regionale della Cgil, Astolfi era anche presidente onorario del Centro servizio per il volontariato (Csv) dopo esserne stato il primo presidente. "Astolfi ha testimoniato uno spiccato senso delle istituzioni - ha detto Dino Latini - e capacità di mettersi al servizio della comunità. Il suo impegno, dopo l'esperienza in Consiglio regionale, è proseguito nel volontariato". (ANSA).