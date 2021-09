Auto cade in mare ad Ancona, verifiche sub in corso

Alla banchina 21 del porto di Ancona un'auto è caduta in mare e, dopo essere rimasta in galleggiamento per breve tempo, si è adagiata sul fondale. E' accaduto in tarda mattinata: dalle prime informazioni, sembra che il veicolo, di proprietà di una società operante in ambito portuale, fosse posteggiato in zona. Sono in corso le ricerche per scongiurare l'eventualità che a bordo dell'auto fossero presenti persone: la verifica subacquea la stanno eseguendo i sommozzatori della Guardia di Finanza.

Dopo la segnalazione del veicolo in mare, sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi della Guardia Costiera poi coadiuvati dai sub delle Fiamme gialle per le verifiche del caso nell'auto sul fondale. (ANSA).