Un biglietto unico per 'Polittici dei Monti Azzurri'

(ANSA) - MACERATA, 20 AGO - Un solo biglietto per scoprire i "Polittici dei Monti Azzurri" grazie alla collaborazione tra i Comuni di Belforte del Chienti, Monte San Martino e Serrapetrona, in provincia di Macerata Le amministrazioni comunali e le rispettive Pro loco, hanno ideato un biglietto unico che permette, ad un prezzo scontato, di visitare i polittici custoditi nelle chiese di Sant'Eustachio a Belforte del Chienti, nella chiesa di San Martino a Monte San Martino e nella chiesa di San Francesco a Serrapetrona, tra le più belle dell'Unione Montana dei Monti Azzurri. I tre Comuni, mettono a disposizione un biglietto unico al costo di 10 euro che consente di vedere da vicino i capolavori del Boccati, di Girolamo di Giovanni da Camerino e dei fratelli Crivelli e di D'Alessandro.

Si tratta di un sistema di rete dei polittici da promuovere grazie ad una visita guidata che aiuta a conoscere anche la bellezza del territorio. Il biglietto unico, che non ha scadenza ravvicinata, può essere acquistato presso le Pro Loco di Belforte del Chienti e di Monte San Martino. (ANSA).