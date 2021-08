Due ammonimenti questore Fermo per atti persecutori

(ANSA) - FERMO, 18 AGO - Due casi recenti di atti persecutori, che esulano dalla fine di un rapporto affettivo, si sono conclusi nei giorni scorsi con il decreto di ammonimento del questore di Fermo a seguito delle segnalazioni delle vittime, analizzate dal personale specializzato della Divisione Anticrimine. Nel primo caso si tratta di atti persecutori di un anziano del luogo nei confronti di una giovane donna residente nello stesso stabile: continui disturbi quando la vittima era nella propria abitazione con i figli, ingiurie, offese e frasi volgari fino al frequente distacco da parte dell'uomo, anche in orari notturni, del contatore dell'energia elettrica dell'alloggio della donna e alla chiusura del rubinetto dell'acqua dell'abitazione. Raccolti tutti gli elementi di prova, comprese alcune videoregistrazioni, il questore Rosa Romano ha emesso la misura di prevenzione dell'ammonimento dalla eventuale violazione della quale consegue ope legis, la denuncia all'Autorità Giudiziaria. Il secondo caso riguarda gli atti di minaccia, i continui pedinamenti, i danneggiamenti nell'abitazione e gli atti intimidatori commessi da un giovane del litorale fermano sud nei confronti dell'anziana madre al fine di farsi 'prestare' somme di denaro, anche per l'acquisto di sostanze stupefacenti ed alco ol.Acquisiti in breve tempo tutti gli elementi inerenti la richiesta dell'ammonimento, il questore ha emesso il provvedimento amministrativo che diffida l'autore degli atti vessatori dal proseguire i suoi comportamenti persecutori e dal quale derivano, in caso di violazione delle prescrizioni, la denuncia d'ufficio all'Autorità Giudiziaria, l'arresto in flagranza o l'aumento della pena. La Questura di Fermo ricorda l'app per cellulari Youpol dell dalla Polizia di Stato, che da più di un anno, oltre alla possibilità di segnalare episodi di bullismo e di spaccio, è stata estesa anche per i reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche. (ANSA).