Spara a pappagallo vicina nel proprio giardino, denunciato

Spara e ferisce pappagallo del vicino che si era appollaiato su un albero del proprio giardino. E' accaduto a Mogliano (Macerata) dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà per maltrattamento di animali (art. 544 ter cp) un pensionato di 75 anni, residente a Petriolo (Macerata). L'anziano ha esploso più colpi con una carabina ad aria compressa, regolarmente detenuta, in direzione del volatile perché era infastidito dal fatto che il volatile, dell ara chloropterus, di proprietà di una vicina di casa, che si era appollaiato su un albero del proprio giardino.

Il pennuto, prontamente soccorso e trasportato e ricoverato presso un veterinario del posto, ha riportato una "lesione permanente della mobilità dell'ala destra" poiché raggiunto da tre pallini. I carabinieri intervenuti hanno sequestrato la carabina e in via amministrativa tutte le armi regolarmente detenute dal soggetto. (ANSA).