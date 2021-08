Terremoto: ampliata macelleria che riaprì in tempi record

Si amplia con un nuovo capannone la macelleria storica dei fratelli Alessandro ed Emanuele Petrucci, ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), che nell'ottobre 2017 riaprirono a tempo di record la loro attività dopo la chiusura forzata della sede di Trisungo causata dalle scosse di terremoto di agosto e ottobre 2016. Da subito promisero che quello sarebbe stato "solo" il punto di partenza e annunciarono che l'obiettivo era un altro: annettere al nuovo punto vendita (già dotato di laboratorio e cucina) nel villaggio Sae di Pescara del Tronto, lungo la Salaria, un nuovo capannone, adiacente a quello attuale, dove ampliare l'azienda. Sono passati quattro anni da quel giorno e la nuova struttura è pronta.

"Siamo fieri di investire nella nostra terra - spiegano - e siamo convinti di poter essere un elemento trainante della rinascita di Arquata, perché le nostre montagne non devono essere abbandonate". La nuova struttura che si sviluppa su 260 mq è stata costruita in cemento armato con tetto in legno.

Ospita il laboratorio per la lavorazione delle carni, per la produzione di arrosticini, di insaccati freschi e delle olive ascolane. "Nostro padre Enzo - raccontano i fratelli Petrucci - ci ha tramandato i valori necessari per superare i momenti più difficili trasformando gli ostacoli in opportunità e arrivando a realizzare quello che era il suo sogno. E' anche nel suo nome che siamo orgogliosi come non mai di mostrare a tutti il nostro nuovo laboratorio carni". (ANSA).