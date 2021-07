Truffe anziani: Cc in chiesa per insegnare a difendersi

(ANSA) - MACERATA, 26 LUG - Carabinieri in chiesa per spiegare ai fedeli come difendersi da truffe ai danni degli anziani. Un'iniziativa concordata durate il Comitati dell'ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Macerata nei giorni scorsi. I comandanti delle stazioni di Cingoli, Appignano, Montefano e Treia., al termine delle messe si sono recati sull'altare per illustrare a tutti i presenti le modalità di prevenzione dei raggiri da parte di truffatori che si presentano sotto le mentite spoglie di operativi dell'Enel, operatori sanitari per il Covid-19, impiegati di società di servizi e cercano di entrare in casa per farsi consegnare denaro e oggetti in oro. Dopo la comunicazione sono stati distribuiti dei volantini, stampati a cura dei carabinieri della Compagnia di Macerata, che spiegano le forme più comuni di truffa di questo tipo. Un'iniziativa, fa sapere l'Arma, "apprezzata dalla popolazione". (ANSA).