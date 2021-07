Morto regista Grahm Vick, cordoglio nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 17 LUG - Cordoglio anche nelle Marche per il regista inglese Graham Vick morto oggi a Londra a 68 anni. Protagonista al Rossini Opera Festival dove firmò 5 spettacoli famosi: sarà dedicata a lui l'edizione 2021. Lo annuncia il Rof sulla sua pagina Facebook. "La Direzione, i dipendenti e i collaboratori del Rossini Opera Festival piangono la scomparsa di Graham Vick, uno dei maggiori registi del mondo del teatro e della lirica contemporanea, che a Pesaro ha firmato alcuni tra i più significativi spettacoli della storia della manifestazione.

In ricordo dell'uomo e dell'artista, all'amico Graham è dedicata l'edizione 2021 del ROF" si legge. A Pesaro e nel nome di Rossini Vick ha firmato 5 produzioni, tra le sue più famose: da L'inganno felice a metà degli anni '90, uno dei suoi primi lavori in Italia, allo spettacolare e fantascientifico Moise et Pharaon nel 1998, dal controverso Mosè in Egitto, con il personaggio biblico trasformato in Bin Laden, nel 2011, al monumentale Guillaume Tell nel 2013 fino a Semiramide in stile transgender e pop nel 2019. Corglio anche a Macerata: Il Macerata Opera Festival lo saluta con una citazione del Flauto magico: "Dunque addio! Dobbiamo andare" ("Il flauto magico", Wolfgang Amadeus Mozart) Addio #GrahamVick. È stato un onore lavorare con te". Vick aveva curato la regia del capolavoro mozartiano nel 2018, con una produzione che aveva avuto molti consensi e mote critiche. Un progetto molto complesso pensato appositamente per Macerata, che aveva richiesto 6 settimane di prove, basato su due elementi fondamentali: la scelta di utilizzare il testo in italiano (sulla base di una traduzione poetica di Fedele D'Amico) e il coinvolgimento di quasi cento "cittadini del mondo", una sorta di personaggio collettivo che commentava e partecipava all'azione. (ANSA).