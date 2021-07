Morto 35enne con distrofia, minuto silenzio Consiglio Marche

(ANSA) - ANCONA, 13 LUG - In Consiglio regionale un minuto di silenzio in memoria di Luca Bernardi, 35enne di Jesi, affetto da distrofia muscolare di Duchenne, dal 1999 era allettato e attaccato a un respiratore, deceduto pochi giorni fa. In apertura di seduta il Presidente dell'Assemblea, Dino Latini, ha ricordato il 35enne che aveva anche lottato per i diritti delle persone con disabilità e in particolare per l'assistenza domiciliare indiretta: "un guerriero, - ha detto Latini - esempio vivente di chi ha fatto della malattia un punto di forza".

Bernardi aveva fondato la rete Adicaf con persone con disabilità, comitati e associazioni di famigliari per lavorare in sinergia e garantire l'assistenza domiciliare indiretta alle persone con disabilità. Da quella esperienza era arrivata anche una proposta di legge per garantire l'assistenza domiciliare in base a condizioni sanitarie, socio-ambientali e di reddito, per materiale farmaceutico e ausilii gratuiti, aumento di interventi e risorse per l'ospedalizzazione domiciliare. (ANSA).