Sole 24 ore: Acquaroli settimo, sindaci Marche tra primi 50

(ANSA) - ANCONA, 05 LUG - Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli (Fdi) è settimo nella classifica generale e i sindaci marchigiani sono nei primi 50 posti nella Governance Poll 2021 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Il governatore marchigiano, eletto nel settembre 2021 e quindi alla sua prima apparizione nella classifica sul gradimento degli amministratori locali, fa parte di una fascia in cui rientrano anche i colleghi Giani (Toscana) e Musumeci (Sicilia), ma se viene paragonato il suo gradimento rispetto al momento dell'elezione si trova in ottava posizione, con un diminuzione infinitesimale dei consensi, -0,1%. Tra i sindaci svetta il primo cittadino di Ascoli Piceno Marco Fioravanti (Fdi), al terzo posto insieme a Giorgio Gori, sindaco Pd di Bergamo, dopo Antonio Decaro (Bari), presidente Anci e Luigi Brugnaro (Venezia). Fioravanti mantiene i consensi che lo hanno portato ad essere eletto nel 2019. A seguire, prima donna in assoluto nella classifica, la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, del Pd, (-3,8% dei consensi rispetto all'elezione nel 2018) nel gruppo dell'ottava posizione insieme al primo cittadino di Fermo, il civico Paolo Calcinaro (-12,4% di consensi rispetto all'elezione nel 2020). E' trentesimo il sindaco Pd di Pesaro Matteo Ricci (-0,8% rispetto all'elezione nel 2019), e 48/o il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, di centrodestra, l'unico che guadagna consensi , +1,7%. (ANSA).