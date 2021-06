Covid: Marche, un degente in meno (48) e due decessi in 24h

Un degente in meno per Covid-19 nelle Marche (ora sono 48) e due decessi in 24ore che fanno salire il totale a 3.030. Lo comunica il Servizio sanità della Regione. Invariato il numero di pazienti in Terapia intensiva (8), quattro in meno in Semintensiva (13) e tre in più nei reparti non intensivi (27); 5 le persone dimesse. Gli ospiti di strutture territoriali in calo a 60 (-7), nessun assistito Covid-positivo nei pronto soccorso.

Deceduti nell'ultima giornata una 81enne di Senigallia (Ancona) e una 86enne di Belforte del Chienti (Macerata). Quanto ai positivi in isolamento il dato scende a 2.85 (-216) mentre le quarantene per 'contatto' con positivi salgono a 2.433 (+125). I guariti/dimessi superano i 98mila (98.783; +236). Il totale dei positivi (isolati più ricoverati) diminuisce a 2.433 (-217).

(ANSA).