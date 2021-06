Colpito da sasso caduto da roccia durante trekking

(ANSA) - MONTEFORTINO, 13 GIU - Colpito da un sasso, staccatosi dalla roccia adiacente al percorso, durante il trekking verso le Gole dell'Infernaccio nel Comune di Montefortino (fermo). E' accaduto poco dopo le 16:30. Per soccorrere l'escursionista sono intervenuti i vigili del fuoco.

La squadra di Amandola, in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino di Montefortino, ha prestato assistenza all'infortunato per poi affidarlo al personale del 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso più vicino. (ANSA).