Alzheimer: Pesaro, inaugurata nuova sede 'Casa nonno Mino'

Insieme si combatte l'isolamento. Seguendo questo pensiero è stato pensata la nuova sede pesarese di "Casa di Nonno Mino" in via Filangeri, nel quartiere di Montegranaro. "Un luogo rivolto alle persone anziane in condizioni di fragilità e a rischio di esclusione sociale. Uno spazio accogliente che diventerà punto di riferimento per tutto il territorio", hanno ricordato il sindaco Matteo Ricci e l'assessore alla Solidarietà Sara Mengucci, durante l'inaugurazione di questa mattina.

"Le persone non devono essere isolate, per questo è importante che la "Casa di Nonno Mino" si trovi nel cuore del quartiere, per permettere alle persone di provare a continuare a svolgere la loro vita. Vogliamo ripartire anche dalla solidarietà, un valore riscoperto in questi difficilissimi mesi.

Abbiamo bisogno di più integrazione tra pubblico e associazioni, perché se si raggiungono risultati come questi è merito soprattutto del lavoro di squadra. Ringraziamo Barbara Di Berardino, l'associazione e tutti coloro che hanno collaborato al progetto".

L'Associazione Nonno Mino onlus si rivolge principalmente ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie, con l'obiettivo di aiutarli il più possibile a rimanere nel proprio contesto famigliare e sociale di appartenenza, con il fine di prevenirne l'isolamento e il decadimento cognitivo, promuovendo l'autostima ed il benessere fisico e psicologico della persona. (ANSA).