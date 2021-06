Massimiliano Guzzini nuovo presidente esecutivo Fimag

(ANSA) - RECANATI, 09 GIU - Massimiliano Guzzini è il nuovo presidente esecutivo della Fimag, finanziaria della famiglia Guzzini. Succede nella funzione ad Andrea Sasso, dal 2013 Ceo del Gruppo Fimag e attualmente Chairman e ceo del gruppo Idb (Italian Design Brands) e consigliere di amministrazione di Umbra Group e della Fratelli Guzzini, e a Adolfo Guzzini, dal 2009 presidente del gruppo Fimag e dal 2019 presidente emerito di iGuzzini illuminazione. Ad affiancarlo per il prossimo triennio i consiglieri di amministrazione Monica Guzzini, Domenico Guzzini e Mauro Guzzini, che sarà nominato vice presidente Fimag. "Sono felice di poter affidare le redini di Fimag a Massimiliano Guzzini, con il quale ho avuto il piacere di collaborare per anni - ha dichiarato Andrea Sasso -. Sono certo che le sue competenze, insieme alla lunga esperienza internazionale, gli consentiranno di dare ulteriore slancio al progetto di crescita della società". "Sono orgoglioso di assumere la direzione della finanziaria di famiglia e onorato di portare avanti l'operato di Adolfo Guzzini e di Andrea Sasso, in stretta collaborazione con i miei cugini - ha commentato Massimiliano Guzzini -. Siamo fortemente determinati ad accelerare il lavoro svolto in questi anni per rafforzare ulteriormente la presenza sul mercato del gruppo e il legame con il territorio". (ANSA).