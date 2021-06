Elica: giunta Marche, bene apertura azienda, ora contenuti

"La posizione espressa dall'Elica, dopo l'incontro con la Giunta regionale, rappresenta un primo positivo passo avanti per favorire il dialogo tra le parti". Lo scrive la giunta regionale Marche in una nota dopo le 'aperture' dell'azienda multinazionale di Fabriano, leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti, seguite al precedente annuncio del gruppo di un piano che prevede delocalizzazioni e 409 esuberi nelle Marche.

"Lo scopo della Regione, ribadito all'azienda nell'incontro bilaterale avvenuto, - aggiunge - è di difendere il territorio, salvaguardano il lavoro nelle Marche. L'apertura di Elica alla revisione del piano e al mantenimento delle produzioni per tutelare il lavoro in Italia va ora chiarita - prosegue la giunta - e riempita di contenuti concreti, attraverso il dialogo con le organizzazioni sindacali ed i lavoratori".

La Regione "convocherà un tavolo di confronto congiunto con sindacati e azienda, per offrire un'opportunità di confronto per entrare nel merito delle questioni in campo: è necessario fare chiarezza, nel rispetto dei ruoli, - conclude la giunta regionale delle Marche - sulle soluzioni da intraprendere per la difesa del territorio, del lavoro e della competitività".

(ANSA).