Vaccini: Marche, attivati slot iscritti Aire ora in Italia

(ANSA) - ANCONA, 03 GIU - Nelle Marche "attivati gli slot di prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid-19 per i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero che vivono temporaneamente in Italia". "Questa categoria - informa la Regione - può prenotare la vaccinazione, nella rispettiva classe di età, direttamente nel portale Poste Italia https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o tramite il Numero Verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20)". Per prenotare online, oltre ai dati personali dell'utente, occorrerà disporre del numero di tessera sanitaria, codice fiscale e di un numero di cellulare a cui verrà notificata la conferma. Con l'ausilio di Poste Italiane, è possibile prenotare anche nei PostaMat marchigiani (basta inserire la tessera sanitaria) o tramite portalettere che consegnano la posta a casa.

Poste Italiane ha attivato anche la prenotazione via Sms che si aggiunge a quelli noti. I cittadini delle Marche potranno prenotare la loro dose anche inviando un Sms con il codice fiscale al numero 3399903947. Entro 48-72 ore verranno ricontattati dal servizio clienti di Poste Italiane per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell'appuntamento. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e non presenta costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'invio di un Sms dall'operatore telefonico di appartenenza. Avviata la prenotazione, all'utente verrà subito comunicato il giorno, la sede dove verrà somministrato il vaccino e l'orario in cui ci si deve presentare al Punto di Vaccinazione. Al momento della prima dose, sarà comunicato il giorno per effettuare il richiamo.

(ANSA).