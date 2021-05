Superenalotto, a Montappone caccia al vincitore e scherzi

(ANSA) - MONTAPPONE, 24 MAG - E' ancora caccia al vincitore degli oltre 156 milioni vinti sabato sera al Superenalotto in una ricevitoria di Montappone, in provincia di Fermo. Da due giorni la tabaccheria di Gianmario Mennecozzi è presa d'assalto da curiosi, giornalisti e da chi tenta la fortuna sulla scia della vincita, confidando che la Dea bendata si sia fermata in questo borgo di 1.700 anime dell'entroterra marchigiano.

"Intanto c'è anche chi si sta divertendo a farmi gli scherzi telefonici - racconta all'ANSA il tabaccaio, sorridendo -. Ieri pomeriggio ho ricevuto un paio di telefonate in cui mi si diceva che a parlarmi era il fortunato vincitore. Era chiaro - aggiunge - che si stavano divertendo, ma ci sta che accada questo. Alla fine ci faccio una risata". E scherzando dice ancora: "Il vincitore è soltanto uno e può darne prova soltanto in un modo", alludendo a una eventuale ricompensa economica. L'identikit del fortunato resta al momento un mistero. La gente di Montappone spera che possa essere uno del posto, "anche se qui c'è tanta gente di passaggio e quindi non si può escludere che la sestina vincente possa essere stata azzeccata da qualcuno di fuori", spiega Mennecozzi. (ANSA).