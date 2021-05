A14: incidente, chiuso e riaperto Grottammare-S.Benedetto

(ANSA) - ANCONA, 17 MAG - Alle 11:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato chiuso il tratto compreso tra San Benedetto e Grottammare in direzione di Ancona, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 302 all'interno della galleria "Montesecco" . Nell'incidente sono state coinvolte due autovetture ed un mezzo pesante e 3 persone sono rimaste ferite.

Sul luogo dell'evento, dove sono subito intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i vigili del fuoco ed il personale di Autostrade per l'Italia della Direzione di Tronco di Pescara, si sono formati 5 km di coda verso Ancona. Il tratto è stato riaperto alle 12:45: sul luogo dell'incidente il traffico attualmente circola su 2 corsie e si registrano 6 km di coda in diminuzione verso Ancona. (ANSA).