Cento anni nascita Paola Salmoni, 'pioniera' architettura

(ANSA) - ANCONA, 13 MAG - Con un libro e una serie di eventi, si celebrano ad Ancona i 100 anni dalla nascita di Paola Salmoni, pioniera dell'architettura e dell'urbanistica, esponente del movimento femminile per l'emancipazione, morta nel 2003. Nata il 13 maggio 1921, da un'importante famiglia ebraica (il padre Vittorio fu presidente del Tribunale di Ancona), subì le leggi razziali fasciste del 1938 che le impedirono di laurearsi fino al secondo dopoguerra. Dopo la laurea nel 1950 con Ludovico Quaroni, fu la prima donna ad iscriversi all'Ordine professionale della provincia di Ancona, per lungo tempo la sola a lavorare in un ambito professionale ancora prettamente maschile, condividendo lo studio con il fratello Claudio, urbanista. Tra i progetti di spicco realizzati da lei personalmente, o in collaborazione con altri - è stato ricordato oggi in una conferenza stampa - il Prg di Ancona (con Giovanni Astengo), il Prg di Ravenna (con Ludovico Quaroni, suo relatore di laurea), e ad Ancona il Monumento alla Resistenza, il Teatro delle Muse (con Danilo Guerri), il recupero del Cimitero Ebraico e l'Istituto d'Arte, oggi Liceo artistico Mannucci, con cui Paola Salmoni vinse il premio InArch, negli anni '60. A lungo consigliera d'amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche, militante repubblicana, negli ultimi anni della sua vita si riavvicinò all'ebraismo, che raccontò anche in un'intervista a Steven Spielberg. L'impegno professionale, civile e politico di Paola Salmoni sarà commemorato dal Centro Studi per il Territorio e la Città, dal Liceo Artistico Mannucci di Ancona, e dalla Casa Editrice Quodlibet, con numerose iniziative: la pubblicazione "L'architettura civile di Paola Salmoni", a cura di Lorenzo Ceccarelli e Monica Prencipe, una mostra nel nuovo spazio espositivo "Galleria Mannucci" del Liceo Artistico, a cura degli allievi della scuola, la ristrutturazione e il nuovo allestimento della Biblioteca d'Istituto, un ciclo di convegni e presentazioni online e offline. (ANSA).