Covid: Marche, -17 ricoveri in 24h (352), -2 in Intensiva (51)

(ANSA) - ANCONA, 12 MAG - Scende ancora il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: sono passati da 369 a 352 (-17) grazie alla diminuzione di pazienti in Terapia intensiva (51; -2), in Semintensiva (94; -9) e in reparti non intensivi (207; -6). Nell'ultima giornata, comunica il Servizio Sanità della Regione, sono state dimesse 25 persone. Diminuisce il numero di ospiti di strutture territoriali (127; -3) e di assistiti nei pronto soccorso (4; -4). In calo anche i positivi in isolamento domiciliare (4.806; -63) e le quarantene per 'contatto' (10.677, -233; 3.307 con sintomi e 134 operatori sanitari). I guariti ora sono 92.040 (+306) mentre il totale di positivi (ricoverati più gli isolati) ammonta a 5.158. (ANSA).