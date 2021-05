Covid: Marche, 4 decessi in un giorno, anche un 57enne

(ANSA) - ANCONA, 12 MAG - In un giorno quattro deceduti nelle Marche con Covid-19, tutti alle prese con patologie pregresse. Il totale delle vittime in regione da inizio pandemia, comunica il Servizio Sanità della Regione, è di 2.981.

Tre delle persone decedute erano residenti in provincia di Ancona: un 57enne di Osimo, una 78enne di Jesi e una 87enne di Filottrano. Morta anche una 83enne di Treia (Macerata). (ANSA).