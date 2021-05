Elica: Fabriano, 'stop delocalizzazioni', oltre 300 a corteo

"Basta delocalizzazioni, non chiudete Fabriano, +Italia -Polonia - Lavoro". La scritta campeggia su uno striscione in testa alla manifestazione di protesta, partita in questi minuti a Fabriano (Ancona), organizzata dal Coordinamento sindacale di Elica. Presenti, con bandiere delle varie sigle sindacali, oltre 300 operai e non solo della multinazionale fabrianese leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti che ha annunciato un piano strategico che prevede esuberi, delocalizzazioni e la chiusura del sito produttivo di Cerreto D'Esi. Accanto a loro, altre tute blu di Whirlpool, Indelfab, Electrolux, Faber e dell'indotto del distretto economico di Fabriano.

Scandendo parole come "Vergogna" e "Lavoro", il corteo si è mosso dal piazzale della Indelfab in via Dante per giungere davanti ai cancelli della sede di Elica, in via Ermanno Casoli, fondatore del Gruppo. A vigilare sul corretto svolgimento della manifestazione, che prevede anche tre ore di sciopero dalle 10 alle 13, le forze dell'ordine che hanno chiuso al transito le due arterie interessate dalla corteo. (ANSA).