Elica: Acquaroli, assessore a manifestazione, presto incontro

In un post su Fb il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli esprime "solidarietà e vicinanza ai lavoratori" dell'Elica, leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti, che oggi manifesteranno a Fabriano (Ancona) nell'ambito della vertenza 'scoppiata' dopo l'annuncio da parte dell'azienda di un piano strategico 2021-2023 che prevede 409 esuberi su 560 dipendenti del comprensorio, chiusura dello stabilimento a Cerreto D'Esi (Ancona) e delocalizzazione.

Varie forze politiche, tra cui il Pd e il M5s, avevano lanciato un appello all'Esecutivo per una presenza al sit-in dei lavoratori Elica e all'unità della politica in difesa dei livelli occupazionali.

"Oggi si tiene la manifestazione di Fabriano sulla vertenza Elica. - ricorda Acquaroli - Io sono a Roma per un importante incontro con un rappresentante del Governo, un impegno istituzionale assunto in precedenza. La Giunta è rappresentata a Fabriano dall'assessore (con delega al Lavoro; ndr) Stefano Aguzzi, - riferisce - che esprimerà tutta la nostra solidarietà e vicinanza ai lavoratori coinvolti". "Con i sindacati - annuncia il presidente - convocherò un incontro con tutta la Giunta per fare il punto su questa importante vertenza, in cui la difesa del territorio e la salvaguardia dell'occupazione sono priorità fondamentali del Governo regionale". (ANSA).