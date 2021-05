Bandiere Blu: nelle Marche sono 16 (+1), new entry Altidona

Le Marche si confermano una delle mete turistiche italiane più appetibili grazie alle 16 bandiere blu che le sono state assegnate per il 2021, una in più rispetto all'anno scorso. La regione è quinta per vessilli nella classifica italiana dopo Liguria, che svetta con 32, Campania che si conferma a quota 19, Puglia e Toscana a 17.

Nelle Marche sono state premiate in provincia di Ancona: Numana (Numana Bassa/Marcelli Nord, Numana Alta), Sirolo (Sassi neri/San Michele/Urbani), Senigallia (Spiaggia di Levante, Spiaggia di Ponente) e Ancona (Portonovo). Nell'Ascolano: Cupra Marittima (Lido), San Benedetto del Tronto (Riviera delle Palme) Grottammare (Spiaggia Sud, Spiaggia Nord). In provincia di Fermo : Fermo (Marina Palmense, Lido di Fermo Casabianca), Altidona (Lungomare Paolo Borsellino), Pedaso (Lungomare dei Cantautori).

Nel Maceratese: Civitanova Marche (Lungomare Nord, Lungomare Sud), Potenza Picena (Lido Nord/Centro, Lido Sud). In provincia di Pesaro Urbino bandiere blu a Mondolfo (Marotta), Gabicce Mare (Lido), Fano (Nord, Torrette, Sassonia) e Pesaro (Sottomonte, Ponente/Levante). (ANSA).