Carabinieri: Tpc Ancona,quasi 3.800 beni recuperati nel 2020

Nel 2020 le attività di contrasto poste in essere dal Nucleo Tutela patrimonio culturale (Tpc) dei carabinieri di Ancona hanno consentito il recupero di 3.767 beni antiquariali, archivistici, librari e archeologici, di pregevole fattura, per un valore stimato di 2.882.900 euro.

Emerge dai dati dell'attività del Nucleo del Nucleo Tpc, guidato dal ten. col. Carmelo Grasso. Grazie alla collaborazione preziosa dell'Arma Territoriale, con le Stazioni, e di altri reparti dell'Arma quali Nuclei Elicotteri e Carabinieri subacquei, si è estrinsecata in azioni preventive e repressive.

Fondamentale strumento di supporto e analisi per le attività, anche la Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, la più grande banca dati di opere d'arte da ricercare al mondo.

Tra le attività di controllo, 95 hanno riguardato aree archeologiche, 172 aree paesaggistiche, 145 esercizi antiquariali, 27 mercati e fieri antiquariali. In lievissimo calo i furti di beni d'arte e in musei , luoghi espositivi pubblici o privati, luoghi di culto, archivi e biblioteche e luoghi di privati: dai 16 del 2019 ai 15 del 2020. Sono 155 le persone denunciate a piede libero per reati in danno del paesaggio. Tra gli oggetti recuperati ci sono beni antiquariali, archivistici e librari (603), reperti archeologici (3.131 di cui 1.473 interi e 1.388 frammenti), reperti paleontologici (42), opere d'arte contemporanea contraffate (6 sequestri). Tra le attività repressive condotte, quella che, dopo una complessa investigazione, ha permesso di individuata in un giardino privato una scultura in marmo di travertino delle dimensioni di 153X139 cm, raffigurante "aquila imperiale" attribuita allo scultore Mentore Maltoni (Ancona 1894-Ancona 1956) parte del complesso monumentale in onore dell'imperatore Traiano inaugurato nel 1934 in viale XX settembre. (ANSA).