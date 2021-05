Covid: Marche, numeri da zona gialla ma discesa in frenata

(ANSA) - ANCONA, 06 MAG - "Zona gialla anche la prossima settimana? Prima di anticiparlo voglio una comunicazione ufficiale però i numeri ci dicono che siamo in una situazione di stabilità, in una fase ancora da zona gialla mi auguro e spero".

Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a margine degli stati generali dell'Ente Parco naturale del Conero a Sirolo (Ancona). "Però - ha aggiunto - ci tengo a dire che la discesa che abbiamo visto nelle settimane scorse non c'è più: nonostante la vaccinazione che continua - ha proseguito il presidente - il numero delle terapie intensive è rimasto costante; dunque invito tutti alla massima attenzione con la fiducia su un'altra settimana di zona gialla ma con anche l'attenzione a una pandemia che ancora gira ed è presente".

