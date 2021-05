Covid: sindaca Ancona, coprifuoco? Svolta con vaccinazioni

(ANSA) - ANCONA, 06 MAG - "Il dibattito sul coprifuoco? Surreale, il vero tema è quello delle vaccinazioni che devono andare avanti così, perché sennò facciamo la 'fine' della Sardegna (prima Regione in fascia bianca e poi nuovamente in zona rossa, ora arancione; ndr)". Così la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli rispondendo alle domande dei cronisti a margine degli Stati generali dell'Ente Parco del Conero convocati dal presidente Daniele Silvetti ai quali ha partecipato anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Le Marche ora sono in zona gialla con la prospettiva di rimanervi anche la prossima settimana. "Se si riesce ad andare avanti con le vaccinazioni con questi ritmi - ha aggiunto - mi è parso di capire che si andrà anche a un allentamento degli orari ecc. Non mi pare che il destino dell'Italia sia legato alle 22 o 23...".

Per l'estate la sindaca spera in una stagione "migliore dell'anno scorso, anche se non è andata malissimo ma poi gli effetti li abbiamo pagati dopo". "Però quest'anno, se come sembra e spero, si sta accelerando sulle vaccinazioni, e la svolta e lì, - afferma Mancinelli -, questo ci consentirà di avere un'estate e una stagione turistica decente, che per noi è svago, turismo, economia, pil e lavoro". Ancona si prepara a una gestione delle spiagge libere analoga allo scorso anno con prenotazioni via app. "Stesse modalità di fruizione - annuncia la sindaca - che tutto sommato hanno abbastanza tenuto e funzionato". (ANSA).