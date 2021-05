Covid, nelle Marche -11 ricoveri, un decesso

(ANSA) - ANCONA, 01 MAG - Prosegue la discesa dei ricoveri per covid negli ospedali marchigiani, arrivati a 464, 11 meno di ieri, mentre si è registrato un solo decesso, quello di 91enne di Sant'Elpidio a Mare, con patologie pregresse, che fa salire il totale a 2.944 dall'inizio della pandemia. I pazienti in terapia intensiva sono 66 (-1), quelli in semi intensiva 123 (-7), quelli in reparti non intensivi 275 (-3). I dati del Servizio Sanità della Regione Marche danno conto anche di 48 dimessi. Venti le persone nei pronto soccorso, non considerate tra i ricoverati, 191 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi in isolamento domiciliare sono 5.714, i positivi alla data di oggi (ricoverati più isolati) 6.178. In quarantena 12.658 persone, di cui 3.771 sintomatici e 162 operatori sanitari. I dimessi/guariti dall'inizio dell'emergenza sanitaria salgono a 88.843. (ANSA).