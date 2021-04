Ordine custodia per furti orologi a Roma,arrestata ad Ancona

Arrestata dalla polizia al casello autostradale di Ancona Nord, una donna risultata destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma poiché ritenuta responsabile di numerosi furti con destrezza di orologi Rolex nella Capitale.

Gli agenti del commissariato di Jesi hanno eseguito il provvedimento cautelare e la donna è stata trasferita nel carcere di Pesaro.

L'arresto è arrivato in occasione di servizi mirati di controllo e vigilanza stradale, degli operatori della Polizia Stradale Dorica del Distaccamento jesino. I poliziotti hanno fermato l'auto che sembrava volerli eludere, imboccando la pista del casello più lontana. Le titubanze del conducente e della passeggera, oltre ad altri elementi sospetti, hanno indotto gli agenti ad approfondire le verifiche sul veicolo e, al terminale, sull'uomo al volante dell'auto e sulla donna. E' emerso che il conducente vantava precedenti di polizia e la passeggera era risultata gravata dall'ordine di custodia in carcere per le accuse di furto. (ANSA).