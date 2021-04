Moto: Portogallo, la furia di Bagnaia "Hanno rotto il ..."

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Hanno veramente rotto il c..., non c'era la bandiera gialla". E' violenta la reazione verbale di Francesco Bagnaia, al ritorno nei box dopo essersi visto negare la pole con il miglior tempo. Il pilota dell Ducati è stato retrocesso all'11/o posto, dopo avere stabilito il miglior tempo davanti al poleman Fabio Quartararo, per via della bandiera gialla esposta in seguito a una caduta. (ANSA).