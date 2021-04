Primo ciak spot Marche con ct Nazionale Mancini

Primo ciak il 14 aprile per la campagna promozionale turistica 2021 delle Marche che ha il commissario tecnico della Nazionale di calcio Roberto Mancini, marchigiano di Jesi (Ancona), come testimonial d'eccezione della regione. Il 13 erano stati registrati gli spot audio nella sede di Palazzo Raffaello mentre il 14, insieme alla troupe, sono cominciate le riprese in giro per le Marche con Mancini.

Il 15 aprile alle 14, il ct, insieme al presidente della Regione Francesco Acquaroli e al presidente della Camera di commercio delle Marche Gino Sabatini, parteciperà a una conferenza stampa per presentare il progetto e le iniziative nei dettagli. L'incontro presso la sede della giunta regionale (Sala Raffaello di Palazzo Raffaello ad Ancona). Potrà essere seguito sia da remoto che in presenza, nel rispetto nelle norme anti-Covid. (ANSA).